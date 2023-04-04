العراق: حريصون على تعزيز التعاون مع الناتو بوصفه شريكا استراتيجيا مهما

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي(الناتو)، بوصفه شريكا استراتيجيا مهما، مشددا على ضرورة دعم العراق في مجال الأمن السيبراني، لما يشكله من أهمية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.



وذكر مكتب الأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء أن "الأعرجي تلقى اتصالا عبر (الفيديو كونفرانس)، من الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو، توماس كوفير، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني ماريا اينوتشي، حيث جرى خلال الاتصال، بحث تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، واستمرار الدعم الذي يقدمه الحلف، لبناء وتطوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب".



من جانبه أشار كوفير، إلى أن الدعم الذي يقدمه حلف الناتو للقوات العراقية هو استشاري وتدريبي، وليس قتاليا، مؤكدا استمرار بعثة الحلف في العراق بدعم القوات العراقية وتلبية متطلباتها من ناحية الاستشارة والتدريب.



وتلقى مستشار الأمن القومي، دعوة من حلف الناتو لزيارة بروكسل، من أجل تعزيز الشراكة وبناء استراتيجية عمل مع الحلف.