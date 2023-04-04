السجن المشدد 15سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 أكياس من الشابو المخدر كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ح" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ش.ا" ونشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم ثان سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى. تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها بابتزازها ونشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



