السجن المؤبد لعاطل تعدى على فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى البحيرة

كتب - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المؤبد للمتهم "ط.م.م" مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "س.ع.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16295 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة دمنهور، ببلاغ يفيد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها داخل محل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، أنه حال عودة والدة المجني عليها "س.ع.ع"، إلى منزلها فوجئت بوجود كسر بباب المنزل فسارعت للاطمئنان على ابنتها المجنى عليها التى تعانى من شلل دماغى، وقامت بالاتصال بابنتها الثانية فحضرت وتبين التعدى على المجنى عليها وسرقة بعض المنقولات الخاصة من الشقة محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى للبحث عن الفاعل وتبين قيام المتهم "ط.م.م" عاطل، بالدلوف إلى الشقة محل البلاغ بعد أن قام بكسر الباب وارتكب الواقعة، وبالعرض على النيابة، تبين أن المتهم تعدى على المجنى عليها كونها من ذوى الإعاقة معرضا حياتها للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الإطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2, 3,1/46 ،47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها على المتهم.