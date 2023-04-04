وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن التخفيضات المفاجئة التى أعلنتها منظمة "أوبك+" غير منطقية في هذا التوقيت.

من جهتها، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات منظمة "أوبك+"، تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ورفع أسعار النفط، وسط ضغوط تضخمية.

وأعلنت عدد من وزارات النفط في كل من السعودية، وروسيا، والكويت، والعراق، والإمارات، والجزائر، وسلطنة عمان، وكازاخستان، خفضا طوعيا لإنتاج النفط بداية من شهر مايو المقبل، وحتى نهاية عام 2023، بواقع أكثر من 1.65 مليون برميل يوميا.