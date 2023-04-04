الأقصر تشهد تنظيم أطول وأكبر مائدة إفطار فى شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من المحبة والمودة فى شهر رمضان المبارك، نظمت ساحة الشيخ أحمد مرتضى فى منطقة الزناقطة شمال مدينة الأقصر، فعاليات حفل إفطارها السنوي الذي يعتبر أحد أطول وأكبر موائد الإفطار فى الصعيد وحول مصر، حيث يقوم شباب المنطقة بالكامل وأبناء الساحة بتجهيز كافة الشوارع المحيطة بالساحة بفرش لإفطار الصائمين القادمين من حول الأقصر.

ونظمت ساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر، هذا العام فى ليلة 12 من شهر رمضان المبارك، حفل إفطارها السنوى وذلك بحضور المئات من الشباب والكبار وقيادات المحافظة والمسئولين فى الأقصر، حيث توافد الأهالي على حفل الإفطار السنوى بمحيط الساحة والمائدة عقب صلاة العصر وحتى وقت الإفطار، وشارك فى التجهيزات عدد كبير من الشباب المتطوعين والذين انطلقوا منذ الصباح الباكر بالتوجه إلى الساحة من أجل المشاركة فى التجهيزات.

وعقب انتهاء تناول الإفطار بعد أذان المغرب وأداء صلاة التراويح، استمع الحضور لجلسة دينية فى حب رسول الله وآل البيت، فى كلمة لفضيلة الشيخ أحمد مرتضى رائد ساحة المرتضى بالأقصر، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف بالأقصر، حيث بدأ الحفل واللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسي برسول الله، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تنظم الساحة حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه الصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم.



التجهيزات فى الشوارع الجانبية لحفل الإفطار السنوى



أمسية دينية على هامش حفل إفطار ساحة المرتضى بالأقصر



جانب من فرش الشوارع الجانبية بحفل إفطار الساحة السنوى



مائدة كبيرة فى الشوارع الجانبية لحفل الإفطار بالساحة