ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17099 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 20392 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 7052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة.