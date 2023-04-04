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اتحاد الغرف التجارية يتعاون مع كبرى المؤسسات الألمانية لتأهيل الشباب للعمل فى ألمانيا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:31 م
اتحاد الغرف التجارية يتعاون مع كبرى المؤسسات الألمانية لتأهيل الشباب للعمل فى ألمانيا المهندس إبراهيم العربي
كتب إسلام سعيد

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أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تنظيم العديد من ورش العمل تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي وقعه الاتحاد العام للغرف التجارية مع منظمة هيومان رستارت الألمانية والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري للإلتحاق بسوق العمل في المانيا في مختلف  المجالات.
 
ووجه العربي وفق بيان اليوم، شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة البدأ في تنظيم الفعاليات والورش التي تساهم  في توفير فرص عمل، مشيداً بالعمالة المصرية المشهود لها بالكفاءة والالتزام.
 
 
 

الغرف التجارية

وظائف شاغره

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