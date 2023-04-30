8 معلومات عن الصحراء البيضاء والسوداء وسر تسميتهما.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

يوجد فى مصر العديد من الظواهر الطبيعية، التى تمنح أماكن وجودها أسماء متنوعة وتضفى عليها طبيعة خاصة، من بين هذه الأماكن مكانان فى الصحراء الشرقية يحملان اسمين متضادين، الأولى هى الصحراء السوداء والثانية هى الصحراء البيضاء.

خلال هذا التقرير نبرز أهم 10 معلومات عن كلتا الصحراوين وأهم ما يميزهما.

1-الصحراء البيضاء توجد على بعد 38 كم من مركز الفرافرة، على مساحة 3 آلاف كم مربع، وتم إعلانها كمحمية طبيعية عام 2002

2- الصحراء السوداء تقع بالقرب من محافظة الوادي الجديد وقريبة من الواحات البحرية وتم إعلانها كمحمية طبيعية عام 2010 بسبب غناها وتنوعها البيولوجي، وعرفت كمنطقة أبحاث علمية عالمية.

‏‏3- سبب تسمية الصحراء البيضاء بهذا الاسم، لأنه بالنظر إليها ستجد مساحتها بالكامل وكأنها مغطاة بطبقة من الطباشير الأبيض الثلجي، التى تكونت نتيجة لعوامل النحت بواسطة الرياح.

‏4- ‏سبب تسمية الصحراء السوداء بهذا الاسم هو أنه نتيجة لعوامل التعرية وتآكل الجبال ظهرت بالشكل الأسود وكأنها مغطاة بمسحوق أسود بسبب بقايا الانفجارات البركانية التى تعود لملايين السنوات و جفت على وضعها.

5 - تضم محمية الصحراء البيضاء عدد من الأشجار الصحراوية و الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض منها الغزال الأبيض والكبش الأروي .

6- تعد الصحراء البيضاء قيمة تاريخية وأثرية ،ومصدر الهام للعديد من الفنانين والمبدعين بسبب جمالها الخلاب .

7- الصحراء السوداء تتميز بالعديد من التلال الجبلية التى يعشقها محبى رياضة التسلق لصعود الذي يعتبر أعلى قمة فيها وهو الجبل الانجليزى .

8- الصحراء السوداء أيضا تعد مقصدا للسياحة البيئية خاصة بعد الاكتشاف لثاني أضخم هيكل ديناصور في العالم موجود بالقرب من جبلي الدست والمغرفة.