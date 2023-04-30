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8 مايو.. الحكم على 5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات

الأحد، 30 أبريل 2023 12:57 م
8 مايو.. الحكم على 5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات محكمة - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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حجزت محكمة جنايات حدائق القبة محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 8 مايو المقبل للحكم. 
 
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تجارة مخدرات

أخبار الحوادث

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حدائق القبة



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