67,5 % من إجمالى المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الاحد بيانا صحفيا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام ، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

ووفقاً لتقديــــرات منظمة العمل بلغ معدل مشاركة المرأة فى القوى العاملة 47,4 % عــــام 2022 مقارنة 72,3 % للرجال.

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67,5% خلال عــــام 2022 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فــإكثر) مقابل 69,2 % خلال عام 2021 وبنسبة إنخفاض حوالى 1,7%. و43,4 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64,0%، بينما بلغت 88,6 % للإناث خلال عام 2022 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43,4 % خلال عــــام 2022 من إجمــالي المشتغلـين ( 15 سنة فــإكثر)، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38,8% ، بينما بلغت 70,7 % للإناث خلال عام 2022 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,0% ، بينما بلغت 36,4% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2022.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (45,8 ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (46,3 ساعة ) مقارنة بـ (42,8ساعة ) للإناث.

وبلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (51,2ساعة) ، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط(50,4ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (49,8ساعة ).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال ( 45,1 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) ( 49,4 ساعة ).