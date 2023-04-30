6 حالات تكلف الزوجة فقدان حضانة أطفالها.. فما هى؟

كتب أحمد حسنى

حدد القانون المصرى حالات من شأنها أن تفقد الزوجة حضانة أطفالهن، حيث يقول المحامى خالد محمد، إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص فى:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضية تمس الشرف.

2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5.أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.

6.بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة وهنا يخير أمام القاضى بين والده ووالدته.