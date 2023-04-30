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4 أفيال مدربة تشارك فى القبض على فيل مطلوب منذ 2017 لقتله 6 أشخاص بالهند

الأحد، 30 أبريل 2023 04:31 م
4 أفيال مدربة تشارك فى القبض على فيل مطلوب منذ 2017 لقتله 6 أشخاص بالهند القبض على فيل
كتب- وكالات

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أطلق مسؤولو غابات في الهند، طلقات مهدئة على فيل برّي محب للأرز، تسبب فى مقتل 6 أشخاص على الأقل، للامساك به، على ما أفادت تقارير لوسائل إعلام.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، كان الفيل المسمى "أريكومبان" معروفا باقتحامه متاجر الأرز والحبوب في ولاية كيرالا في جنوب الهند.

وأوردت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن فريقا مؤلفا من 150 مسؤول غابات، أمسك بالفيل الذي قاوم عملية "القبض عليه" حتى بعد إصابته بخمس طلقات مهدئة.

وبعد الإمساك به، رُبطت ساقاه وغطّيت عيناه بقطعة قماش، ثم دفع بواسطة 4 أفيال كومكي، وهي أفيال مدربة تستخدم للقبض على أفيال أخرى، إلى داخل شاحنة.

ثم زوّد بطوق يعمل بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) ونقل إلى محمية، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن المكان الذي سينقل إليه الفيل.

 وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤولون الإمساك بالفيل الذي يعتقد أنه يبلغ 30 عامافقد أطلق على "أريكومبان" طلقات مهدئة في العام 2017 لكنه تمكن من الفراروالشهر الماضي، أقام المسؤولون متجرا وهميا للأرز والحبوب لجذب الفيل، لكن المحكمة أوقفت هذه الخطة، وفق الصحيفة.

ووفقا للحكومة، تعد الهند موطنا لأكثر من 60% من الأفيال الآسيوية البريةوبحسب آخر تعداد للفيلة في العام 2017، بلغ عدد الأفيال في الهند 29,964.


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