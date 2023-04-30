وزير الشباب يتفقد تطوير نادى دمنهور ويضع حجر الأساس للصالة المغطاة

البحيرة - ناصر جودة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ووليد بديوى رئيس مجلس إدارة نادى دمنهور المعلب القانوني بنادي ألعاب دمنهور الرياضى، وتفقد اعمال التطوير الشامل للنادى، وذلك فى إطار جولته التفقدية على مدار اليوم لمحافظة البحيرة.

كما قام وزير الشباب بوضع حجر الأساس للصالة المغطاة بنادى دمنهور بتكلفة 20 مليون جنيه، وكذلك تفقد أعمال تطوير حمام السباحة وتغطيته .

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع القطاعات، تنال محافظة البحيرة منها نصيب كبير بفضل رؤية القيادة السياسية، وإحداث التنمية الشاملة، وما يشهده نادى العاب دمنهور من تطوير شامل لشيء ملموس يعكس واقع لرؤية ثاقبة من جميع المسئولين المهتمين بتطوير الرياضة بمصر.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالبحيرة، على التطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظة البحيرة، وتوفير كل ما يلزم بها من بنية تحتية مناسبة، على أعلى مستوى وأيضا المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، أيضا المرأة وذوي القدرات والهمم.