وزير الشباب الرياضة يضع حجر الأساس للمجرى الدولى للكياك والكانوى بالبحيرة

وضع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حجر الأساس للمجرى الدولى للعبة الكياك والكانوى وكذلك شهد مهرجان الألعاب المائية ببحيرة المعدية بأدكو ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها لمحافظة البحيرة.

كما قام وزير الشباب بافتتاح ملعب كرة القدم وحمام السباحة بنادى المعدية وكذلك شاهد عمليات تصنيع مراكب التجديف بشكل محلى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد فى جميع القطاعات، تنال محافظة البحيرة منها نصيب كبير، بفضل رؤية القيادة السياسية، مضيفا أن مهرجان الألعاب الذى يقام ببحيرة المعدية حدث هام جدا وعالمى، وأنها بطولة ستنال أهمية عالمية على مستوى العالم وأفريقيا، وسيشارك بها العديد من المشاركين من دول العالم.

فيما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على التطور الكبير الذى لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظة البحيرة، وان المجرى المائى بأدكو من اهم المعالم الرياضية التى سوف تحث تعظيم لملف السياحة بالمحافظة حيث ستقام عليه البطولة الدولية للعبة الكياك والكانون بشهر نوفمبر لهذا العالم.

وتأتى لعبة الكياك والكانوى ضمن سباقات رياضة الكياك المتنوعة، فهى لعبة فردية أو ثنائية أو رباعية أو ثمانية، مع قائد دفة أو بدونه، وتأتى مهمة قائد دفة فى سير القارب، وتصحيح خطه، إذا جنح يمينا أو يسارا، وله دور رأسى هام فى قيادة الفريق، ويتم السباق بمجداف واحد الشخص الواحد يجدف فيه عن جهة واحدة، وهناك سباقات يجدف فيها اللاعب بمجدافين عن جهتى القارب، أما مسافة السباق فهى ألفين متر للرجال وألف متر للسيدات وتكون دائما فى خط مستقيم.