وزير الخارجية السعودى يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى

إيمان حنا

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودى، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد ، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي. فق بيان السفارة السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصال.