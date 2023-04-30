اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية السعودى يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى

الأحد، 30 أبريل 2023 03:07 م
وزير الخارجية السعودى يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الأمير فيصل بن فرحان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودى، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد ، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي. فق بيان السفارة السعودية.

 
وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.
 
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصال.

السعودية

اخبار السعودية

السودان

اخبار السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة