ورش لتصنيع الإكسسورات خلف الأسوار بمركز إصلاح بدر.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

"ورش لصناعة الإكسسوارات، وأماكن لممارسة الهوايات"، هذا هو المشهد خلف الأسوار في مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حيث زار وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل بدر، وأشادوا بالتطوير الكبير الذي لحق بالمؤسسات العقابية.

وشهدت مراكز الاصلاح والتأهيل بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف المؤسسات العقابية حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.