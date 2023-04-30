واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية" فى بحر الصين الجنوبى

أحمد علوى

دعت واشنطن بكين إلى وقف "سلوكها الاستفزازي وغير الآمن" في بحر الصين الجنوبي، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني من سفينة دورية فلبينية ما كاد يتسبب في تصادمهما.