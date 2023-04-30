اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 02:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية" فى بحر الصين الجنوبى

الأحد، 30 أبريل 2023 01:16 ص
واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية" فى بحر الصين الجنوبى الخارجية الامريكية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت واشنطن بكين إلى وقف "سلوكها الاستفزازي وغير الآمن" في بحر الصين الجنوبي، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني من سفينة دورية فلبينية ما كاد يتسبب في تصادمهما.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى "مضايقات وترهيب الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها".

وتابع في بيان: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة"، مضيفا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأمريكية.

 

 


بكين

واشنطن

بحر الصين

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة