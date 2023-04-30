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هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 30 أبريل 2023 02:52 م
هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.139 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 21140 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة.
 
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة.

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