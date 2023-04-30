نصائح لتقوية المناعة خلال تقلبات الجو.. أبرزها تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

كتبت نهير عبد النبى

تقلبات الجو قد تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما تؤثر بشكل كبير على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وحسب ما ذكره موقع health يمكن لبعض العادات الصحية والغذائية أن تساعد في منع العدوى وتعز صحة جهازك المناعى وتحميك من الأمراض.

وهناك نصائح وعادات صحية لتقوية المناعة وهى:

-تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تحتوى بعض الأطعمة على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة ومنها:

"الحمضيات، الفلفل الأحمر، لوز، بذور، عين الجمل، والثوم"

-ركز على الخضار والفواكه ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والأصفر للمساعدة في تقوية نظامك بالمواد الكيميائية النباتية، تشير بعض الأدلة إلى أن المواد الكيميائية النباتية تعمل مثل مضادات الأكسدة ، مما يساعد في محاربة الفيروسات.

-تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

لتعزيز مناعتك، قم بتخزين الأطعمة التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم.

تحتوي العديد من الأطعمة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات من الأماكن الجيدة للبحث عن الخصائص المضادة للالتهابات الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين. وجدت الأبحاث أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية معروفة بأنها تساعد في إعاقة العمليات في الجسم التي تعزز الالتهاب.

تشمل الخيارات الغذائية الأخرى المضادة للالتهابات ما يلي:

-زيت الزيتون

-البقوليات والمكسرات

-الحبوب غير المكررة

-الفاكهة

-استهلك البروبيوتيك

قد تؤثر البكتيريا الموجودة في أمعائك على قدرة جسمك على درء العدوى لذلك ، تناول الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا "جيدة" .

وجدت الأبحاث أن بعض الأطعمة والمكملات التي تحتوي على البروبيوتيك قد تكون غير آمنة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو يخضعون للعلاج الكيميائي.

هناك العديد من الدراسات التي تظهر أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك أكثر عرضة للإصابة، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الزنك في التئام الجروح.

من المهم أيضًا شرب الكثير من السوائل عندما تكون مريضًا يعيد الماء ملء السوائل التي تفقدها من خلال رئتيك في كل مرة تسعل فيها ومن الخسائر الناجمة عن التعرق.