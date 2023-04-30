اليوم السابع
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مندوب مصر لدى الجامعة العربية يدعو لتعزيز التعاون العربي الياباني وتبادل الخبرات

الأحد، 30 أبريل 2023 11:17 ص
مندوب مصر لدى الجامعة العربية يدعو لتعزيز التعاون العربي الياباني وتبادل الخبرات مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية محمد مصطفى عرفى
كتب: بيشوى رمزى

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أعرب مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية محمد مصطفى عرفى عن اعتزاز الدول العربية بالعلاقات مع اليابان الرائدة فى حاضرها ومستقبلها بثراء ثقافتها وتجربتها الاقتصادية الهائلة، مؤكدا أنها دولة صديقة للعرب جميعا ليس فقط فى إطار العلاقات الثنائية وإنما بمواقفها المتزنة والموضوعية تجاه كافة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف عرفي، فى كلمته أمام الاجتماع المراسمى لاستقبال رئيس وزراء اليابان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هناك تطلع دائم لتعزيز العلاقات العربية اليابانية فى ظل الاعتزاز الكبير العربى باليابان عبر تبادل الرؤى والخبرات فى إطار المنتدى الاقتصادي.

ودعا عرفى إلى تعزيز الحوار بين الجانبين حتى يتسنى تعزيز التعاون الاقتصادى والفرص الاستثمارية والتجارية، مشددا على اهمية التعاون فى ظل الظروف الدولية الراهنة وما تعانيه العديد من الدول العربية جراء ظروف صعبة، على غرار الجفاف وغيرها.


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