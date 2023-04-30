مصلحة الشهر العقارى تعلن خطوات تسجيل العقارات فى المدن الجديدة.. التفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

حددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى المنشور الفني رقم 9 لسنة 2023، خطوات بسيطة يمكن للمواطنين الذين قاموا بشراء شقق وعقارات فى المدن الجديدة، بالتوجه إلى المأمورية التابع لها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسجيل عقاره خلال 15 يوما من تقديم الطلب ودون الحاجة لإثبات التسجيل باسم مالك الأرض المقام عليها العقار أو الوحدة.

وجاء هذا المنشور بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات.

وتتمثل فى:

- يقدم الطلب علي نموذج 2 عقاري وموضوعه تصرف من محرر مشهر - تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها هو الصادر ضده التعامل في الطلب والمحرر المراد شهره- مرفقا به المستندات المطلوبة بالنموذج، وبالنسبة لسند الملكية يستعاض عنه بإرفاق المستندات الدالة علي التصرف المطلوب تسجيله سواء كانت تلك المستندات رسمية أو عرفية.

- يتعين علي المأمورية بعد قيد الطلب ارسال صورة من الطلب ومرفقاته الي هيئة المجتمعات العمرانية لإبداء رأيها فى الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن.

ـ تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود رد الهيئة اليها.

ـ سداد الرسوم المستحقة على التسجيل

على أنه يجوز للهيئة أن تطلب شهر التصرف الأول الصادر منها علي العقار الذي يشمل العقار المقدم عنه الطلب، قبل شهر التصرف الأخير، وفي هذه الحالة يشهر تصرفها الأول بالإيداع ويتم تحرير مشروعين منسوخين على الورق المعد للشهر، وتقوم الهيئة بالتوقيع إداريا على المشروع الأول، المتضمن التصرف الأول من قبل الهيئة علي أن يتضمن المشروع الثاني الموافقة الواردة من الهيئة على نقل الملكية للأخير وتقوم موافقة البيئة مقام توقيعها على المشروع الأخير ويكتفي بتوقيع الأخير الصادر لصالحه التعامل على المشروع الخاص به ويفر بصحة المستندات المقدمة منه تحت مسئوليته دون أدنى مسئولية علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية.