مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى 6 أشخاص مصرعه وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولى ميكروباص والثانية سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية اللازمة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلي موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، وتم ايداع الجثث داخل مشرحة مستشفي ملوي التخصص والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الاولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدي إلي أختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.