مصرع شاب اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

سقط شاب من الطابق الرابع، ما أسفر عن مصرعه في بولاق الدكرور، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن الشاب أثناء محاولته التسلق لشقته بعد نسيانه المفتاح داخلها، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب أثناء التسلق إلى شقته لنسيانه مفتاح الياب داخلها، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.