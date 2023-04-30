

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان الأحد على موقعها الرسمي - أن مساعدة وزيرة الخارجية بدأت أمس رحلتها إلى الأردن، حيث التقت برئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي؛ لبحث مجالات التعاون الثنائي و الإصلاح الاقتصادي، وسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.



كما تزور باربرا ليف العراق - خلال جولتها التي تستمر حتى 5 مايو - حيث من المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر.



وستركز ليف خلال زيارتها لكل من بغداد وأربيل على تعزيز الشراكة الأمريكية الشاملة مع حكومة وشعب العراق.