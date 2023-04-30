مراقبة من حزب أوزبكى: سعدت باهتمام الدستور الجديد بحقوق المرأة والمتقاعدات

رسالة طشقند – رباب فتحى

شهدت لجان التصويت فى العاصمة الأوزبكية طشقند، إقبال الناخبين على لجان الاقتراع منذ صباح اليوم، للتصويت على الدستور الجديد للبلاد.

وتوافد المواطنون من مختلف الأطياف من السيدات والرجال والشباب وكبار السن على اللجان منذ بدء الاستفتاء.





وقالت كلمتوفا جلبهار برتوفنا، المراقبة من حزب النهضة الوطنى على إحدى اللجان فى العاصمة، إن الناخبين جاءوا إلى مركز الاقتراع قبل ساعة من بدء التصويت، للإدلاء بصوتهم، مشيرة إلى أن الدولة عكفت على عمل الدعاية وتوضيح المواد التى سيتم تعديلها وإضافتها منذ شهر، مؤكدة على أن القيم والتقاليد الوطنية مدرجة فى الدستور الجديد.





وقالت إن الشعب قدم أكثر من 60 مليون مقترح للدستور الجديد، وعكفت اللجان المختصة على فلترة هذه المقترحات لضمان تمثيل الدستور الجديد لكل أطياف الشعب.

وحول رأيها عن الدستور الجديد، قالت فى تصريحات لعدد من الصحفيين من بينهم "اليوم السابع" أن رأيها إيجابي للغاية لأن هذه المرة يضمن الدستور جميع الحقوق مثل حقوق المرأة وتسهيل الاستثمارات وغيرها من الحقوق التى تضمن رفاهية شعب أوزبكستان.

وأعربت عن سعادتها حيال المواد التى تم تعديلها وإضافتها، وحيال استماع الرئيس الأوزبكى، شوكت ميرضائيف لأصوات المواطنين وأخذ رأيهم فى الاعتبار ، معتبرة أن هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها أمر مماثل منذ 30 عاما.

وأكدت أن هناك اهتمام كبير بالأسر وقيمة المرأة فى الأسرة، وضمان عدم اضطهادها من قبل الرجال وضمان حقها فى العمل وتوفير تسهيلات للنساء الحوامل، كما أتيحت للنساء المتقاعدات فرصة العمل لساعات إضافية. وأكدت "زادت قيمنا الوطنية إلى حد كبير".

وقالت إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة لشرح مواد الدستور، وعلى مدار شهر، بثت قنوات التلفزيون معلومات لمدة 60 ثانية يوميا ليعرف الناس ما يصوتون عليه.