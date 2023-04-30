محافظ سوهاج يبحث إنهاء أعمال آخر مراحل مشروع تطوير ورفع كفاءة المدخل الشرقى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لبحث البدء فى أعمال رصف الطبقة النهائية لطريق سوهاج/ أخميم، بداية من كوبرى أخميم وحتى صينية أخميم، وكذا طريق الطواحين من مسجد الخلوة وحتى الطريق السريع أخميم / دار السلام، ووضع التصور النهائي لأعمال تجميل وتخطيط تلك الطرق، ضمن مشروع وخطة المحافظة لتطوير المدخل الشرقى لسوهاج .

وحضر الاجتماع الدكتور طلعت على وكيل كلية الهندسة جامعة سوهاج والمستشار الهندسي للمحافظة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس عاطف عبد العزيز رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج، ومسئولى الشركة المنفذة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للبدء فورا فى أعمال رصف الطبقة النهائية، مع الاهتمام بالشكل الحضارى اللائق وأعمال التجميل بالطريق، والتنسيق مع إدارة المرور لتخطيط الطريق ووضع الإشارات المرورية، والعواكس، وتحديد أماكن المطبات الصناعية بكل دقة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

تناول الإجتماع أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير وتجميل صينية أخميم، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، ليخرج الطريق بالشكل الحضارى اللائق كأحد أهم الطرق الحيوية التى تشهد كثافة مرورية بسوهاج، كما وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل يضم كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات والبدء فى رصف طريق الحواويش بداية من ميدان الثلاث وزات وحتى الطريق السريع.

يذكر أن تلك الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير مدخل سوهاج الشرقي، بتنفيذ من جهاز تعمير جنوب الصعيد، ويشمل المشروع " تطوير طريق سوهاج/ أخميم، بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية، وإحلال وتجديد صينية أخميم، وتطوير الميدان، ورصف وتطوير المسافة من صينية أخميم وحتى الإدارة الزراعية بأخميم، ورصف وتطوير المسافة من مسجد الخلوة وحتى الطريق الزراعي سوهاج / قنا، بطول 4.5 كيلومتر، وإنشاء بوابة جديدة للمدخل، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 71 مليون جنيه تقريبا .