محافظ أسيوط يتفقد حصاد القمح بمركز أبو تيج ويعلن تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال حصاد محصول القمح بمدينة أبوتيج للاطمئنان على سير عملية الحصاد وتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لمصر والتقى بعض المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول موسم 2023 وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة .. رافقه خلال الجولة التفقدية النائب عادل حجازي عضو مجلس الشيوخ والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية ،ومن مزارعي مركز أبوتيج ومن المزارعين محمود أبوعقرب والحاج محي أبوعقرب وحسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين وبعض أهالي المنطقة.

و تابع محافظ أسيوط أعمال حصاد محصول القمح وتجميعه تمهيدًا لدرسه ،وتوريده للمطاحن والصوامع وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين الذين حرصوا على استقبال المحافظ ومرافقوه مرددين هتافات "تحيا مصر" مشيدين بجودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة كما ردد المحافظ معهم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا للولاء وحب الوطن ، وصافح المحافظ العاملين المتواجدين في الحصاد ووجه لهم الشكر على تفانيهم في العمل.

وأعلن محافظ أسيوط خلال الجولة تقديم كافة الدعم لهم وتسهيل كافة الإجراءات لتوريد المحصول للشون والصوامع وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز وتم تجهيز أكثر من 28 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة والتي بدأت في إستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس 2023 وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول لافتاً إلى استلام الاقماح من المزارعين بسعر 1500جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

كما وجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لتكثيف أعمال المتابعة لحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين فضلاً عن التنسيق مع مسئولي التموين والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع المحصول بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

كما التقى المحافظ بعض الأهالي والمزارعين بمدينة أبوتيج وحثهم على الاهتمام بالأرض الزراعية والحفاظ عليها من البوار وعدم التعدى عليها بالبناء أو التجريف وتعظيم الاستفادة منها بزراعتها بمختلف المحاصيل الغذائية والخضر والفاكهة لتوفير الأمن الغذائي لمصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وأن يوفق رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية فى البلاد وأهدى الحاج محيى أبوعقرب نيابة عن الأهالي المصحف الشريف للوزير المحافظ ابتهاجًا بحصاد محصول القمح موسم 2023 وزيادة انتاجية المحصول هذا العام.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 28 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع مشيرًا إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح فضلًا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيرًا أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتًا إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.