مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه يدعم مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتي ه، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، مقر مستشفى علاج سرطان الأطفال فى مدينة طيبة، وذلك على هامش تواجدهم بالأقصر للمشاركة بفعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه بمشاركة جميع محافظات الجمهورية، والتى تقام فى الصالة المغطاة فى مدينة طيبة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتفقد رئيس الإتحاد المصرى للكاراتيه ومجلس الإدارة، خلال زيارتهم لمستشفى سرطان الأطفال، العمل داخلها لخدمة أطفال الصعيد وتعرفوا على كيفية العمل داخل الأقسام، واستمعوا لشرح مفصل عن المستشفى من قيادات وأطباء المستشفى.

ومن جانبه قال محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، أن المستشفى صرح طبي عالمي على أرض الأقصر وتقدم خدمات مجانية مميزة، مشيراً إلى أن الإتحاد يدعم كل عمل يخدم المواطنين في مصر في إطار المشاركة المجتمعية، حيث أنه وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد انتهزوا فرصة إقامة بطولة كأس مصر للكاراتيه في الأقصر لزيارة المستشفى ودعم المرضى معنوياً.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة سرطان الأقصر، الشكر لرئيس وأعضاء الإتحاد المصري للكاراتيه على دعمهم للمستشفى وللمرضي، مرحباً بكل المؤسسات والأفراد الذين يقدمون الدعم للمستشفى التي تعتبر أكبر مستشفى متخصصة في علاج الأورام في صعيد مصر بالمجان.

وكانت قد شهدت مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، استضافة فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه بمشاركة جميع محافظات الجمهورية، والتى تقام على مدار 3 أيام، حيث تم افتتاح البطولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة نائباً عن محافظ الأقصر، وبحضور رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة وكبار المسئولين بالمحافظة.

زار محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، مقر مستشفى علاج سرطان الأطفال فى مدينة طيبة.



جانب من زيارة مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر



رئيس الإتحاد المصرى للكاراتيه ومجلس الإدارة يدعم مستشفي سرطان الأطفال