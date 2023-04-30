اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 12:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"لو زهقت ومحتاج تغير مجالك".. اعرف اشتراطات القوى العاملة للتدريب التحويلى

الأحد، 30 أبريل 2023 12:00 ص
"لو زهقت ومحتاج تغير مجالك".. اعرف اشتراطات القوى العاملة للتدريب التحويلى وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل وزارة القوى العاملة من خلال وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية وعددها 75 مركزاً، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة - على تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة وذلك خلال خطة التدريب الحالية.

ويستعرض "اليوم السابع"، من خلال هذا التقرير اشتراطت وزارة القوى العاملة فى للحصول على دورات التدريب التحويلى، وهى:

أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة. إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى. إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية. يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

وكانت قد أسفرت جهود مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، خلال العام الماضى 2022 عن تنفيذ 311 دورة من إجمالى مستهدف 479 دورة، بنسبة تنفيذ 65 %، من خطة التدريب المعتمدة، كما انتهت من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج عدد 2790 متدربا بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدربا، وقامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدربا.


التدريب المهنى

التدريب التحويلى

القوى العاملة

تدريبات القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الخميس، 27 أبريل 2023 04:02 م

القوى العاملة: ختام تدريب 43 سيدة معيلة لتمكينهم من فرص عمل بالإسكندرية

الخميس، 27 أبريل 2023 03:11 م

وزير القوى العاملة يوجه بتوفير فرص عمل للمتدربين الراغبين بالقطاع الخاص

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:50 ص

القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:44 ص

القوى العاملة: تحويل القائمة الـ123 من مستحقات الضمان الاجتماعى لـ53 مصريا غادروا الأردن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:15 م

القوى العاملة بالغربية: طرح فرص عمل مهنية وحرفية بحد أدنى 2700 جنيه

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 ص

5 اشتراطات للحصول على التدريب المهنى السريع بوزارة القوى العاملة.. اعرفها

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:00 م

"سوق العمل أونلاين".. البوابة الجيومكانية للقوى العاملة توفر فرص عمل للشباب وفقا لاحتياجات السوق المحلى والدولى من خلال المنصات الإلكترونية.. تتيح تلقى التدريبات المهنية بأكثر من 50 مهنة لتنفيذ مشروعات صغيرة

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:17 م

"القوى العاملة" في 7 أيام: فرص عمل.. وعودة مستحقات عمالة مصرية في الخارج

الجمعة، 21 أبريل 2023 05:36 م

القوى العاملة تعلن عن 1415 فرصة عمل فى 8 محافظات.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:24 ص

جولة لوزير القوى العاملة فى مكاتب العاملين بالوزارة ويحثهم على مواصلة العمل

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة