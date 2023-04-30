كلية التجارة جامعة مدينة السادات تنظم مؤتمرا علميا دوليا لقسم المحاسبة والمراجعة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية التجارة جامعة مدينة السادات ، اليوم الأحد، المؤتمر العلمى الدولى الأول لقسم المحاسبة والمراجعة بعنوان "القيادة الرقمية للفكر المحاسبى ركيزة التميز المهني في بيئة المعلوماتية الفورية بين براعة الفكر.. واحترافية التطبيق" بمدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفيه، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أسامة ربيع سليمان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وإشراف عام الدكتور عبد الحميد أحمد شاهين، أستاذ المراجعة المتفرغ وعميد الكلية السابق ومنسق المؤتمر، والدكتور محمد موسى شحاته مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

واستهل المؤتمر بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم وفيلم تسجيلى عن كلية التجارة وأقسامها ، ثم كلمة مقرر المؤتمر الدكتور محمد موسى ، وكلمة رئيس المؤتمر الدكتور أسامه ربيع عميد الكلية، وكلمة الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الدكتور أسامة ربيع رئيس المؤتمر فى كلمته بالحضور من الأساتذة المتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة وغيرها من التخصصات المختلفة المشاركين من الجامعات المصرية وجامعة مدينة السادات ومنظمى المؤتمر.

وتناول فى كلمته أهمية التحول الرقمى والرقمنة لمهنة المحاسبة والمراجعة وغيرها لمواجهة التغيرات والتحديات العالميه، مؤكدا على أهمية التطوير للمنظومه التعليميه من خلال التدريب والدورات التدريبية للشباب لخلق فرص عمل حقيقية لشباب ذو خبره حقيقيه كلا في مجاله والخروج من مثل تلك المؤتمرات بتوصيات هادفة ومفعله وليست نظرية فقط.

وبدأت فعاليات المؤتمر والجلسة الحوارية الأولى بعنوان فلسفة التمكين المحاسبى فى ظل هيمنة الاقتصاديات الرقمية لكلا من الدكتور سمير أبو الفتوح صالح، أستاذ نظم المعلومات المحاسبية المتفرغ بكلية تجارة المنصورة، والدكتور رضا إبراهيم عبد القادر صالح، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبد السلام أبو موسى، أستاذ نظم المعلومات المحاسبية بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور مجدى مليجى، أستاذ المحاسبة المالية بكلية تجارة بنها.

والجلسة الحوارية الثانية بعنوان الدور المرتقب لمراقبى الحسابات في مواجهة التغيرات المناخية وثورة تكنولوجيا المعلومات لكلا من الدكتور عبد الوهاب نصر على، أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور شحاته السيد شحاته، أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زكى حسين،أستاذ المراجعة ونائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر سمرة أستاذ المراجعة وعميد كلية التجارة جامعة دمياط.

الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان متطلبات تمكين مهنة المحاسبة والمراجعة فى ظل عصر الرقمنة لكلا من المهندس عمرو محمد محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومساعد وزير الإتصالات سابقا، والدكتور أبو زيد عبد الرحمن، المتحدث الإعلامي بمصلحة الضرائب المصريه، ومحمد عبد العزيز حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار التحول الرقمى والأمن السيبرانى بمؤسسة القادة للعلوم الإداريه والتنمية.

لتبدأ فعاليات الجلسة الرابعة عن مناقشة البحوث وأوراق العمل في مجال المحاسبة المالية ونظم المعلومات لعدد إحدى عشر بحث مقدم.