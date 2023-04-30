قوافل طبية بالدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة جامعة المنصورة.. صور

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان أبو الفضل، منسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة، والمهندسة شيماء الصديق، مدير إدارة المرافق بالمحافظة، ومنسق المحافظة بشأن مبادرة حياة كريمة.

وقد نقل نائب المحافظ للمواطنين بقرى المنزلة تحيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مشيرا إلى اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة لكافة المراحل المتعلقة بمبادرة حياة كريمة، ودعم مشاركات المجتمع المدنى لتحقيق المطالب والاحتياجات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهلنا في الريف وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

واستفاد من أعمال القافلة الطبية من أبناء قرية الشوامي والقرى المجاورة لها بمركز المنزلة ( 837 ) مواطنا، وذلك من خلال العيادات التي تضمنتها القافلة والتي شملت عيادات الأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة والمسالك والجراحة العامة وغيرها من التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف الطبي على المستفيدين، وصرف الدواء لهم بالمجان، وتم تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة.

كما تضمنت القافلة الطبية أعمال التوعية بأسس التغذية السليمة للأطفال، وكيفية التغلب على الأنيميا والتعامل مع مرض السكر وغيرها من جوانب التوعية الطبية.

وفي ذات السياق، تم تنفيذ قافلتين إحداهما بيطرية لتحصين رؤوس الحيوانات ضد الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات، ومدى أهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم توقيع الكشف على ( 160 ) رأس ماشية، والقافلة الأخرى تمت من خلال مشاركة فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بتنفيذ عدد من الفعاليات منها ( ألعاب ترفيهية تعليمية للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الأطفال من سن سنتين إلى 14 سنة - ورشة عمل فنية للطباعة بألوان المياه مع حوالى 28 طفلا وطفلة - رسم حر وتلوين مع حوالى 35 طفلا وطفلة - رسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالى 156 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 14 سنة من خلال فريق العمل وهم الدكتورة وفاء أبو المعاطى، و إسراء شتا، و مروة بدر.

وشاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، بالإعداد الجيد وتجهيز مكان تنفيذ القوافل وتوعية المواطنين وإرشادهم وتعريفهم بالخدمات المقدمة، كما قامت مديرية الصحة بالدقهلية من خلال الوحدة الصحية بالشوامي باستكمال أعمال صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات التي تقرر لها صرف دواء وذلك وفقا للحالة الصحية لكل مستفيد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير القرى المصرية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.