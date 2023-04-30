اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" شمال الضفة الغربية

الأحد، 30 أبريل 2023 10:00 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى في مُحافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، وهي معقل للمقاومين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات اقتحمت بلدات وقرى (الفندقومية، صانور، ميثلون، جديدة، كفير، الزبابدة، مسلية، الجربة، وجلبون، فقوعة).. مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت مداهمات في تلك البلدات والقرى، دون أن يُبلغ عن اعتقالات. 

يشار إلى أن مُحافظتي "جنين" و"نابلس"، هما المُحافظتان الأكثر تعرضًا للاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

يذكر أن "نابلس" هي المنطقة الأكثر سخونة في الضفة الغربية، وذلك بسبب انتشار المستوطنات في محيطها، ووجود نقاط تماس بين الفلسطينيين والمستوطنين، وشهدت المحافظة عدة هجمات إطلاق نار؛ أسفرت عن مقتل مستوطنين، ويهاجم المُستوطنون كذلك القرى الفلسطينية، ما يؤدي إلى إحراق منازل ومتاجر وسقوط شهداء بين الفينة والأخرى. 

 


جنين

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

الضفة الغربية



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