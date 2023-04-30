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غدا.. آخر موعد للتقدم بمسابقة جامعة القاهرة مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية

الأحد، 30 أبريل 2023 02:00 م
غدا.. آخر موعد للتقدم بمسابقة جامعة القاهرة مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تواصل الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد، وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
 
وتنطلق المسابقة بعنوان "عنوان" مفهوم الإدمان وآثارة الاجتماعية والاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى، على أن يكون آخر موعد للتقدم فى المسابقة وتلقى الأبحاث يوم 1مايو المقبل.
 
وأوضحت جامعة القاهرة شروط التقدم فى المسابقة التي تنظمها إدارة رعاية الشباب والتي تتمثل فى ضرورة أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة ويكتب على الكمبيوتر وزراعة استخدام منهج البحث العلمى، وأن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث وأن يدعم البحث بالمراجعة الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة، ويدون البحث الاسم والجامعة والكلية والسنة الدراسية والعنوان ورقم الهاتف كما يجب أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق معها صورة البطاقة الشخصية صورة كارنيه الكلية للعام الحالى.

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