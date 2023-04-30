عروسان يصوتان على الاستفتاء الدستورى فى أوزبكستان بملابس الزفاف.. صور

رسالة طشقند – رباب فتحى

صوت عريس وعروس على الاستفتاء على دستور أوزبكستان اليوم الأحد فى منطقة شيرآباد في منطقة سورخاندريا، وهما يرتديان ملابس الزفاف، حيث تزامن حفل زفافهما مع إجراء الاستحقاق.

ووفقا للخدمة الصحفية في منطقة الحكيميات، يتزوج فاروخ كولماتوف وخايتجول محمديفا اليوم. وقاما بزيارة مركز الاقتراع رقم 107 في المدرسة 41 وأدليا بصوتيهما واحداً تلو الآخر.





و بدأ المواطنون الأوزبك صباح اليوم الأحد، التوافد على لجان الاقتراع، للتصويت على استفتاء دستورى، أقره البرلمان فى 10 مارس الماضى بعد دراسة لجميع الإضافات والتعديلات المقترحة على الدستور الحالي فى إطار تحول الدولة إلى "أوزبكستان الجديدة" بهدف إرساء "أسس دولة اشتراكية وديمقراطية وقانونية وشعبية حقيقية"، وفقا للحكومة الأوزبكية.





وكان الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اقترح في ديسمبر2021 تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65.





كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

وتوافد المواطنون الأوزبك على لجان التصويت التى تقدر بـ10758 مركز اقتراع للتصويت ، 55 منها تقع فى 39 دولة أجنبية يتم التصويت فيها عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لأوزبكستان فى الخارج. ويحق لحوالى 20 مليون ناخب التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة.