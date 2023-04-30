ضبط دواجن مجمدة مجهولة المصدر قبل طرحها للبيع فى الجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة ، كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع، وإلحاق ضرر بالمستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد حملة تموينية وضبطه، وبحوزته كمية من الدواجن مجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ـ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

ـ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

ـ نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".