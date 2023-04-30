اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور

الأحد، 30 أبريل 2023 02:25 ص
ضبط المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور حبس - أرشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية،  وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها  وراء قتلها خنقا نتيجة خلافات عائلية وأنه من متعاطي المواد المخدرة. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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