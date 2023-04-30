صناعة الطوب البلدى عبر "القمائن" حرفة من عادات القدماء المصريين بالأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدن وقرى محافظة الأقصر، طريقة يدوية لعمل الطوب البلدي عبر "قمائن الطوب"، والتى يطلق عليها الطوب النى، فهي عادة متوارثة منذ القدماء المصريين في العصور الفرعونية بحرق الطوب المصنوع من الطين، ليتماسك أكثر ويساعد في بناء أقوى، ولا يزال الأهالي يقومون بعملها وتأجير العمالة المتخصصة في إنشائها لتوفير طوب مميز لبناء المنازل حول الأقصر.

وتعتبر أعمل وبناء "قمائن الطوب" البلدي في محافظة الأقصر، واحدة من الحرف اليدوية المميزة، والتي تنتشر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة غلاء أسعار الطوب الأحمر، حيث إن القمائن عبارة عن تشكيل كميات من الطوب الطيني عقب جفافه في مربع بطول لا يقل عن 5 أمتار، ثم يتم حرقه ليصبح طوب بلدي مميز يساعد المواطنين في البناء بأرخص الأسعار، حيث يتم التجهيز لقمينة الطوب عبر عمل كميات لا تقل عن 1000 طوبة بالطين وتترك فترة لكي تجف، ثم يأتي دور العمال المتخصصين في بناء قمائن الطوب، والذين يقومون على مدار يوم كامل أو يومين حسب حجم القمينة في تجهيزها، والقيام بعمليات رص الطوب الطيني بطرق معينة، بجانب وعمل عدة فتحات أسفلها بجميع جوانب القمينة للمساعدة في عملية الحرق.

وعقب القيام برص الطوب الطيني يتم البدء في جمع كميات من الطين والأخشاب والحطب لكي تساعد في عملية الحرق السريعة للقمينة، مشدداً على أن عملية التجهيز والرص للطوب يعمل من 10 لـ30 عامل، ويتم دهان القمينة بأكملها بالغاز في كافة الجوانب وتبدأ عملية الحرق للطوب، وتستمر عملية حرق القمينة من 48 ساعة حتي 5 أيام مع سد الفتحات على جوانبها حتى لا يتعرض الأطفال للخطر خلال اللهو، وتترك حتى تبرد تماماً للبدء في إخراج الطوب المحروق البلدي منها فيما بعد.