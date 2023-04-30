صحة المنوفية: 6 قوافل طبية خلال شهر مايو المقبل بعدد من قرى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن استمرار القوافل الطبية بشتى أنحاء محافظة المنوفية، لوصول الخدمة الصحية لمستحقيها، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال شهر مايو القادم تنظيم 6 قوافل طبية بمراكز أشمون ،السادات ، شبين الكوم، تلا بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة .

وأوضح عبد الغنى أن القوافل ستكون بالقرى الآتية وهى الاولى بقريةصراوة التابعة لمركز أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة ، الثانية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم ، الثالثة بقرية منشأة السلام بمركز تلا، الرابعة كفر الشرفا الغربى بمركز تلا ، الخامسة كفر زين الدين بمركز قويسنا ، قرية ناصف بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، هدفنا وصول الخدمة للقرى والنجوع لاهالينا المرضى الغير قادرين ،وتقديم كافة الرعاية لهم .