"صحة الإسكندرية": تطوير الأداء الطبي وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى

الإسكندرية جاكلين منير

ترأست اليوم الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، للشئون العلاجية، الاجتماع الدورى للجنة مراجعة الوفيات لدراسة معدلات الوفيات بالمستشفيات، والذى أقيم بمستشفى الحميات بحضور دكتورة فاطمة المسيرى، مسئول العنايات ورئيس لجنة المراضة والوفيات بالمديرية، وحضور الدكتورة رشا سيف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ورانيا حليم مدير مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، وحضور أعضاء اللجنة بالمديرية، منسق ادارة مكافحة العدوى ومنسق إدارة الجودة ومنسق الصيدلة الإكلينيكية ومنسق إدارة التمريض، وأيضا منسقى لجنة الوفيات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للشئون العلاجية والمشرف العام على لجنة المراضة والوفيات بالمديرية، أن مهام اللجنه هى المراجعة والتحقيق فى جميع حالات الوفاة بالمستشفيات خاصة اقسام العناية المركزة والحضانات، وتحديد العوامل أو الأسباب المساهمة فى عامل الوفاة وإمكانية تجنبها أو منعها مستقبلاً، وأيضا إتاحة الفرصة للدراسة التفصيلية والدقيقة لهذه الملفات لتطوير الأداء الطبى وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ودراسة تطبيق بروتوكولات علاج موحدة بالتنسيق مع الفريق الطبى المختص.

ومن جانبها أكدت دكتورة فاطمة المسيرى رئيس لجنة المراضة والوفيات بالمديرية، أن اللجنة يتم انعقادها أسبوعيا بصفة دورية بالتناوب على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية ويتم إصدار توصيات اسبوعية لتنظيم إجراءات التعامل مع الحالات بالمستشفيات ومتابعة تنفيذها لخفض معدل الوفيات بالمستشفيات.

وأكدت دكتورة رشا سيف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، على الدقة فى استكمال جميع الإجراءات التى تتم للمريض وتسجيلها بالملف الطبى والالتزام بروتوكولات التشخيص والعلاج أثناء تواجد المريض بالمستشفيات.

كما أضافت رانيا حليم مدير إدارة مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار أهمية إرسال البيانات على المنظومة الإلكترونية الوزارية فى الموعد المحدد مع تحرى الدقة فى البيانات والإحصائيات التى يتم إرسالها ومراجعتها مع الطبيب المختص ومسئولى لجنة الوفيات بالمستشفيات.

كما يتم عرض مؤشرات الأداء والأنشطة المختلفة للمستشفيات ونسب اشغال الأسرة ومعدل دورانها ونسب الوفيات بالمستشفيات، وذلك بصفة شهرية لمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات.