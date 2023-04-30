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بمشاركة مصر والسعودية والأردن والعراق

شكرى يتوجه إلى عمان للمشاركة باجتماع وزارى لبحث سبل التعامل مع الأزمة السورية

الأحد، 30 أبريل 2023 09:45 ص
شكرى يتوجه إلى عمان للمشاركة باجتماع وزارى لبحث سبل التعامل مع الأزمة السورية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب ـ أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 أبريل الجاري، لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.
 
ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما فى ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السورى الشقيق فى تجاوز محنته.
 
 

وزير الخارجية

سامح شكري

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