شعبة الذهب تطلق مبادرة لخفض أسعار مصنعية المشغولات لتقليل الضغط على شراء السبائك

كتب إسلام سعيد

أطلقت شعبة الذهب خلال مؤتمر صحفي مبادرة لخفض أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية وذلك لتقليل الضغط والطلب على شراء سبائك وخامات الذهب وذلك بهدف خفض الأسعار.

وأكد هاني جيد رئيس شعبة الذهب في المؤتمر الصحفي، أن هناك ضغط كبير على مخزون خام الذهب في مصر نتيجة شراء المستهلكين السبائك، وناشد المواطنين بشراء المشغولات والابتعاد مؤقتا عن شراء الجنيهات والسبائك لأنه ليس بها قيمة مضافة للصناعة

وأضاف ، أن هناك عروض على أسعار مصنيعات المشغولات الذهب ويمكن للمواطن الشراء والاستفادة من المشغولات في الزينة بدلا من تخزين السبائك والمواطن في جميع الأحول كسبان لأنه استفاد من المشغولات من شقين الأول هو الزينة والثاني هو حفظ قيمة الأموال

وأشار إلي أن الاتجاه إلى شراء المشغولات سيخفض الضغط عن السعر لأن المحلات بها مخزونات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات المستهلك، بعكس السبائك والخام والتي يتم استهلاكها بشكل يومي وبكميات كبيرة.

كما شدد على أن هناك مقترح بإعفاء جزء من الذهب الذي بحوذة المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية وذلك لتوفير مزيد من معروض الذهب في مصر.