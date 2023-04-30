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سفير اليمن مهنئا مصر بعيد العمال: نثمن كرم ضيافة "أم الدنيا" للجالية اليمينة

الأحد، 30 أبريل 2023 10:51 ص
سفير اليمن مهنئا مصر بعيد العمال: نثمن كرم ضيافة "أم الدنيا" للجالية اليمينة سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم
إيمان حنا

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أعرب الدكتور محمد على مارم سفير اليمن لدى القاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربى عن خالص التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد العمال الـ99، مضيفًا أن اليمن تحتفل كل عام مع بلدان وشعوب العالم احتفاءً وتقديرا للعمال الذين يحملون على أكتافهم وبأيديهم معاول البناء والتنمية وصناع فجر الغد المأمول الذى يتوق إليه أبناء اليمن الجديد. 

وبهذه المناسبة أشاد السفير مارم بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة وبالمواقف الأصيلة المشرفة لمصر العروبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وما يحظى به الإخوة اليمنيون المتواجدون فى مصر الشقيقة من عناية أخوية كريمة، مثمنًا ما وصفه بـ"كرم ضيافة أم الدنيا" للجالية اليمنية المقيمة فى مصر، مجددا للجميع خالص التهانى واطيب التمنيات بالمزيد من النجاح والتوفيق. 

وقال سفير اليمن الدكتور محمد مارم: "إننا اذ نقف تقديرا وإجلالا لنستحضر دائمًا كل المعانى السامية والقيم الرفيعة للعمال سواء داخل الوطن أو خارجه فإنما نستحضر ذلك العطاء السخى والمتجدد لتلك السواعد الفتية من العمال الشرفاء الذين وهبوا أوطانهم وبلدانهم عصارة جهودهم وحبات عرقهم فى مواقع العمل والبناء، وذلك من أجل ازدهارها ورقيها وإعلاء رايتها شامخة خفاقة فى عنان السماء".

 وأشار السفير مارم فى تهنئته إلى أن الشعب اليمنى يخوض اليوم غمار معركة تاريخية بقيادة الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى ومعه أبناء اليمن من أجل استقرار بلدهم وسلامه.


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