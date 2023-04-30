سحب رخص 62 سيارة نقل لسيرها في الوقت الممنوع

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة لسكان شارع بورسعيد - بالقاهرة ، تضرروا خلالها من قيام قائدى سيارات النقل بالتوقف بالشارع المُشار إليه وتحميل البضائع من أمام المنازل ، والتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والتكدس المرورى .

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالمنطقة المُشار إليها لإزالة كافة المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للمخالفين .. حيث أسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 25/3/2023 حتى20/4/2023 عن الأتى :-

 سحب عدد ( 62 ) رخصة السير وقت الحظر .

 سحب عدد ( 1784 ) رخصة متنوعة .

 تكبيل عدد ( 16800 ) سيارة للإنتظار الخاطئ .

 تحرير عدد ( 28465 ) مخالفة متنوعة .

 حجز عدد ( 4 ) سيارات .

 ضبط عدد ( 780142 ) مخالفة تجاوز سرعة .

 يشار إلى إستمرار الحملات المرورية والمتابعة بالمنطقة محل الشكوى للقضاء على كافة المخالفات المرورية ، والمحافظة على الإنضباط المرورى.