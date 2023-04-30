اليوم السابع
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سحب رخص 62 سيارة نقل لسيرها في الوقت الممنوع

الأحد، 30 أبريل 2023 12:31 ص
سحب رخص 62 سيارة نقل لسيرها في الوقت الممنوع حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة لسكان شارع بورسعيد - بالقاهرة ، تضرروا خلالها من قيام قائدى سيارات النقل بالتوقف بالشارع المُشار إليه وتحميل البضائع من أمام المنازل ، والتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والتكدس المرورى .
 
قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالمنطقة المُشار إليها لإزالة كافة المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للمخالفين .. حيث أسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 25/3/2023 حتى20/4/2023 عن الأتى :-
 
 سحب عدد ( 62 ) رخصة السير وقت الحظر .
 
 سحب عدد ( 1784 ) رخصة متنوعة .
 
 تكبيل عدد ( 16800 ) سيارة للإنتظار الخاطئ .
 
 تحرير عدد ( 28465 ) مخالفة متنوعة .
 
 حجز عدد ( 4 ) سيارات .
 
 ضبط عدد ( 780142 ) مخالفة تجاوز سرعة .
 
 يشار إلى إستمرار الحملات المرورية والمتابعة بالمنطقة محل الشكوى للقضاء على كافة المخالفات المرورية ، والمحافظة على الإنضباط المرورى.

سحب رخص

جهاز الرادار

الأجهزرة الأمنية

الإدارة العامة للمرور



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