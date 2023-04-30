زراعة الوادي الجديد: حصاد 169 ألف فدان قمح وتوريد 66,8 ألف طن لصوامع الغلال

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أنه جرى الانتهاء من حصاد 169 ألف فدان قمح و توريد 66863.737 طن للصوامع ، مؤكداً على أن ما تم توريده لصومعة الخارجة بلغ 11116.407 طن، وماتم توريده لصومعة شرق العوينات بلغ 26511.100 طن، كما استقبلت شون وهناجر بنك التسليف 41.800، ومن التقاوي جرى توريد 570.430 طن ليصبح إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة38239.737 طن، والكميات الموردة خارج المحافظة 28624 طن.

وأكد المرسي، استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين، مشيراً إلى أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوي المحافظة بلغت 436505 فدادين بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأوضح المرسي، أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين، حيث نجحت الدولة فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.