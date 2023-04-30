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زاخاروفا: ردنا سيكون قاسيا ضد الاستيلاء على مدرسة السفارة الروسية في بولندا

الأحد، 30 أبريل 2023 10:43 م
زاخاروفا: ردنا سيكون قاسيا ضد الاستيلاء على مدرسة السفارة الروسية في بولندا زاخاروفا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو سترد بشدة على الاستيلاء على المدرسة في السفارة الروسية في بولندا.

وردت زاخاروفا على سؤال في برنامج فلاديمير سولوفيوف على قناة "روسيا – 1" التلفزيونية، عما إذا كان رد روسيا على تصرفات بولندا سيكون صعبا جدا".

وقالت: "ستتلقى سلطات وارسو الإجراءات المناسبة ردا على ذلك، كما تفهم، سيتم تبنيها وتطويرها بشكل مشترك بين الإدارات. والآن بدأ هذا العمل، هم اختاروا ونحن سنرد ".

وقالت زاخاروفا "تنتقل المدرسة الآن إلى مبنى جديد"، مشيرة إلى أن الأمر "سيستغرق عدة أيام". وأكدت أن "الدراسة ستستمر".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "يجب أن نثني على سفارة روسيا، نظرا لتقليص عملها إلى الحد الأدنى، وبالتالي فهي تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندريف، إن موظفي المدرسة والتقنيين قاموا يوم الأحد، بسحب المعدات من المبنى الذي استولت عليه السلطات البولندية.

 

 


روسيا

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