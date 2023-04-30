اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان: عقد منتدى عربى يابانى هذا العام لتطوير العلاقات بين الجانبين

الأحد، 30 أبريل 2023 10:51 ص
رئيس وزراء اليابان: عقد منتدى عربى يابانى هذا العام لتطوير العلاقات بين الجانبين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
بيشوى رمزى

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه من الشرف الكبير أن يزور مقر الجامعة العربية لأول مرة، مشيدا بدورها في تعزيز الاستقرار والسلام العالمي

 

وأعرب، خلال كلمته أمام اجتماع مراسمي للمندوبين الدائمين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، عن دعمه الكبير للعلاقات اليابانية العربية القابلة للتطوير في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، موضحا أنه تم الاتفاق مع الأمين العام لعقد منتدى اقتصادي عربي ياباني 3 سبتمبر القادم.

 

وشدد على ضرورة التكاتف بين الدول العربية واليابان لتعزيز سيادة الدول والقانون في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في هذا الاطار بين البلدين.

 

 

 


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