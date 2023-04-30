اليوم السابع
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رئيس مصلحة الجمارك يعود إلى القاهرة عقب زيارة ناجحة لكوريا الجنوبية

الأحد، 30 أبريل 2023 01:10 م
رئيس مصلحة الجمارك يعود إلى القاهرة عقب زيارة ناجحة لكوريا الجنوبية لحظة وصول رئيس مصلحة الجمارك مطار القاهرة
كتب أحمد يعقوب

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وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك قادما إلى كوريا عقب زيارة ناجحة لكوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات أسبوع الجمارك الكورية الذى نظمته دائرة الجمارك الكورية خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل 2023 بمدينة سول بكوريا الجنوبية.
 
وخلال هذه الزيارة وقع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية و Taei Yoon مفوض إدارة الجمارك الكورية الجنوبية على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وادارة الجمارك_الكورية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية بهدف منع المخالفات ضد التشريع الجمركي وضمان التحصيل السليم للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات.

مصلحة الجمارك

الجمارك

الشحات غتورى



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