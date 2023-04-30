رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء نظيره الياباني فوميو كيشيدا، بالمتحف المصرى الكبير.
رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبيرالأحد، 30 أبريل 2023 04:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
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