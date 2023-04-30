اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير

الأحد، 30 أبريل 2023 04:49 م
رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت ـ هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء نظيره الياباني فوميو كيشيدا، بالمتحف المصرى الكبير.

رئيس وزراء اليابان

مجلس الوزراء

المتحف المصري الكبير



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