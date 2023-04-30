رئيس أوزبكستان يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور.. صور

رسالة طشقند – رباب فتحى

أدلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف صباح اليوم بصوته فى الاستفتاء على الدستور، وقام بزيارة منطقة الاستفتاء 59 في منطقة ميرزو أولوجبيك بالعاصمة طشقند.

ويصوت الأوزبكيون اليوم على تعديل الدستور فى الاستفتاء، بعد عام ونصف العام من التحضيرات، وتم نشر مسودة القانون الدستورى فى وسائل الإعلام ودراسة رأى الشعب. وتم استلام أكثر من 220 ألف اقتراح من الجمهور. وحصل واحد من كل أربعة منهم على مكان فى المشروع.





وبناءً على هذه المقترحات، ارتفع عدد مواد الدستور الجارى تحديثها من 128 إلى 155 حاليًا، وزادت المواد من 275 إلى 434. أى أن 65 بالمائة من نص الدستور الأساسى قد تم تحديثه بناءً على مقترحات الشعب. كما تم أخذ الخبرة الدولية فى الاعتبار، وشارك متخصصون وخبراء من مختلف المجالات.

ويقوم 383 مراقبا دوليا من 45 دولة و14 منظمة دولية مرموقة بمراقبة هذه العملية السياسية بشكل مباشر. تقوم وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتغطية واسعة وعلنية.



