رئيسة مجلس الشيوخ فى أوزبكستان تدلي بصوتها فى الاستفتاء الدستورى

رسالة طشقند – رباب فتحى

أدلت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكية، تنزيلا ناربايفا بصوتها فى الاستفتاء على الدستور صباح اليوم الأحد، بعد بدء التصويت فى أكثر من 10 آلاف لجنة فى مختلف أنحاء البلاد. وبدء الاستفتاء بعزف النشيد الوطنى فى مراكز الاقتراع فى الثامنة صباحا.

ويصوت الأوزبكيون اليوم على تعديل الدستور فى الاستفتاء، بعد عام ونصف العام من التحضيرات، وتم نشر مسودة القانون الدستوري في وسائل الإعلام ودراسة رأي الشعب. وتم استلام أكثر من 220 ألف اقتراح من الجمهور. وحصل واحد من كل أربعة منهم على مكان في المشروع.

وبناءً على هذه المقترحات ، ارتفع عدد مواد الدستور الجاري تحديثها من 128 إلى 155 حاليًا ، وزادت المواد من 275 إلى 434. أي أن 65 بالمائة من نص الدستور الأساسي قد تم تحديثه بناءً على مقترحات الشعب. كما تم أخذ الخبرة الدولية في الاعتبار ، وشارك متخصصون وخبراء من مختلف المجالات.

ويقوم 383 مراقبا دوليا من 45 دولة و 14 منظمة دولية مرموقة بمراقبة هذه العملية السياسية بشكل مباشر. تقوم وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتغطية واسعة وعلنية.